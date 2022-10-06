Днепр-1 – Вадуц 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В четверг, 6 октября, Днепр-1 провел свой третий матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче сыграли с Вадуцем.
Днепр-1 открыл счет уже на 6-й минуте, однако Вадуц не упал духом и отыгрался в середине тайма.
А в начале второго тайма Днепр-1 пропустил и второй после углового.
Днепр-1 – Вадуц 1:2
Голы: Довбик (6) - Ферр (26), Гассер (47)
Гол Довбика:
Гол Ферра:
Гол Гассера:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Впервые в истории Шахтера в старте команды на матч ЛЧ вышли 11 украинцев
- Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок
- Ренн - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.10.2022
- "Бросай оружие. Ложимся на землю": Экипаж русской БМП вместе с машиной сдался в плен - ВИДЕО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet