Днепр-1 – Вадуц 1:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 6 октября, Днепр-1 провел свой третий матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче сыграли с Вадуцем.

Днепр-1 открыл счет уже на 6-й минуте, однако Вадуц не упал духом и отыгрался в середине тайма.

А в начале второго тайма Днепр-1 пропустил и второй после углового.

Днепр-1 – Вадуц 1:2

Голы: Довбик (6) - Ферр (26), Гассер (47)

Гол Довбика:

Гол Ферра:

Гол Гассера: