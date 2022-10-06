Неожиданность. Или нет? Днепр-1 – Вадуц 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В четверг, 6 октября, Днепр-1 провел свой третий матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче сыграли с Вадуцем.
Днепр-1 открыл счет уже на 6-й минуте, однако Вадуц не упал духом и отыгрался в середине тайма.
А в начале второго тайма Днепр-1 пропустил и второй после углового.
Под конец поединка днепряне стали поддавливать, однако смогли лишь свести матч вничью.
Днепр-1 – Вадуц 2:2
Голы: Довбик (6), Пихаленок (78) - Ферр (26), Гассер (47)
Обзор матча:
Гол Довбика:
Гол Ферра:
Гол Гассера:
Гол Пихаленка:
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