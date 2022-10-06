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Неожиданность. Или нет? Днепр-1 – Вадуц 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(7 голосов)

Видеообзор поединка

Неожиданность. Или нет? Днепр-1 – Вадуц 2:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В четверг, 6 октября, Днепр-1 провел свой третий матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче сыграли с Вадуцем.

Днепр-1 открыл счет уже на 6-й минуте, однако Вадуц не упал духом и отыгрался в середине тайма.

А в начале второго тайма Днепр-1 пропустил и второй после углового.

Под конец поединка днепряне стали поддавливать, однако смогли лишь свести матч вничью.

Днепр-1 – Вадуц 2:2

Голы: Довбик (6), Пихаленок (78) - Ферр (26), Гассер (47)

Обзор матча:

Гол Довбика:

Гол Ферра:

Гол Гассера:

Гол Пихаленка:

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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