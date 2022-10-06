Ренн - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 6 октября, Динамо провело свой третий матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне на выезде сыграли с Ренном.

Хозяева лучше начали игру и все-таки открыли счет на 23-й минуте – с острого угла мощно пробил Гуири.

Впрочем, киевляне отыгрались двоольно быстро - хорошую атаку завершил таки Цыганков.

Ренн – Динамо 1:1

Гол: Гуири (23) - Цыганков (33)

Гол Гуири:

Гол Цыганкова: