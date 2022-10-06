Ренн - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
instagram.com/staderennaisfc
В четверг, 6 октября, Динамо провело свой третий матч в групповом раунде
Хозяева лучше начали игру и все-таки открыли счет на 23-й минуте – с острого угла мощно пробил Гуири.
Впрочем, киевляне отыгрались двоольно быстро - хорошую атаку завершил таки Цыганков.
Ренн – Динамо 1:1
Гол: Гуири (23) - Цыганков (33)
Гол Гуири:
Гол Цыганкова:
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Комментарии (1)
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леонид Угринович
06.10.2022 в 22:52
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