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Ренн - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ренн - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

instagram.com/staderennaisfc

Новина українською

В четверг, 6 октября, Динамо провело свой третий матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне на выезде сыграли с Ренном.

Хозяева лучше начали игру и все-таки открыли счет на 23-й минуте – с острого угла мощно пробил Гуири.

Впрочем, киевляне отыгрались двоольно быстро - хорошую атаку завершил таки Цыганков.

Ренн – Динамо 1:1

Гол: Гуири (23) - Цыганков (33)

Гол Гуири:

Гол Цыганкова:

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Комментарии (1)
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леонид Угринович
06.10.2022 в 22:52
ІГОГО понад усе. УАФ турбеється тільки про те, як умого більше викачати грошей у україньців які зараз тазаможно і весело живуть зараз.
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