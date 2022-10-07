Злоумышленник. Ренн - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
dynamo.kiev.ua
В четверг, 6 октября, Динамо провело свой третий матч в групповом раунде
Хозяева лучше начали игру и все-таки открыли счет на 23-й минуте – с острого угла мощно пробил Гуири.
Впрочем, киевляне отыгрались двоольно быстро - хорошую атаку завершил таки Цыганков.
И все-таки Динамо проиграло. В самой концовке матча гол привез Денис Попов.
Ренн – Динамо 2:1
Голы: Гуири (23), Дуэ (89) - Цыганков (33)
Обзор матча:
Гол Гуири:
Гол Цыганкова:
Гол Дуэ:
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.10.2022 в 23:16
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леонид Угринович
06.10.2022 в 23:00
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леонид Угринович
06.10.2022 в 22:52
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