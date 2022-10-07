Сколько зарабатывают самые известные украинские футболисты в 2022 - ВИДЕО
Новое расследование от Фолстена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сколько зарабатывают самые известные и богатые футболисты с паспортом Украины? Мудрик, Ярмоленко, Зинченко, Миколенко?
Об этом вы узнаете в этом видео!
Традиционно так сложилось, что профессиональные футболисты – люди не бедные. Сегодня мы с вами имеем право немного позавидовать игрокам. Однако не следует забывать, что богатство и состояние не упали на них с неба. Это результат многолетнего и тяжелого труда.
Итак, в этом видео Фолстен покажет вам сколько зарабатывают самые богатые украинские футболисты, или, если вам будет так понятнее, футболисты с паспортом Украины!
Приятного просмотра!
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