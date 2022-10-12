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Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(5 голосов)

Видеообзор поединка

Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер в Варшаве сыграл свой матч 4-го тура ЛЧ против Реала.

Первый тайм вышел спокойным, а вот после перерыва так же спокойно горняки вышли вперед – Зубков после навеса спокойно скинул мяч в сетку.

Горняки долго держались, но в самой концовке матча, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили. 1:1

Шахтер – Реал 1:1

Голы: Зубков (46) - Рюдигер (90+5)

Обзор матча:

Гол Зубкова:

Гол Рюдигера:

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.10.2022 в 00:42
Шкода Трубіна, стільки тягнув і …
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0
0
alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 00:34
как говорит ЙОВИЧ --Реал проявил характер как у ШД было в игре с ЧО тогда вы проявили характер в УПЛ на последней минуте --приятно проигравать на последних секундах --к вам вернулась возвратка
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0
-2
download1 (huyersk)
12.10.2022 в 00:27
Не давіть на мозоль своїми заголовками! Шахтар зробив сенсацію, подарунок для всього народу! Перемога була б галактичним досягненням, але чого Бога гнівити, дякую хлопці, героїчна гра!
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