Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер в Варшаве сыграл свой матч 4-го тура
Первый тайм вышел спокойным, а вот после перерыва так же спокойно горняки вышли вперед – Зубков после навеса спокойно скинул мяч в сетку.
Горняки долго держались, но в самой концовке матча, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили. 1:1
Шахтер – Реал 1:1
Голы: Зубков (46) - Рюдигер (90+5)
Обзор матча:
Гол Зубкова:
Гол Рюдигера:
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.10.2022 в 00:42
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alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 00:34
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download1 (huyersk)
12.10.2022 в 00:27
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