Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

Шахтер в Варшаве сыграл свой матч 4-го тура ЛЧ против Реала.

Первый тайм вышел спокойным, а вот после перерыва так же спокойно горняки вышли вперед – Зубков после навеса спокойно скинул мяч в сетку.

Горняки долго держались, но в самой концовке матча, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили. 1:1

Шахтер – Реал 1:1

Голы: Зубков (46) - Рюдигер (90+5)

Обзор матча:

Гол Зубкова:

Гол Рюдигера: