Шахтер - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Шахтер в Варшаве сыграл свой матч 4-го тура
Первый тайм вышел спокойным, а вот после перерыва так же спокойно горняки вышли вперед – Зубков после навеса спокойно скинул мяч в сетку.
Шахтер – Реал 1:0
Гол: Зубков (46)
Гол Зубкова:
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