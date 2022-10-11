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Шахтер - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер в Варшаве сыграл свой матч 4-го тура ЛЧ против Реала.

Первый тайм вышел спокойным, а вот после перерыва так же спокойно горняки вышли вперед – Зубков после навеса спокойно скинул мяч в сетку.

Шахтер – Реал 1:0

Гол: Зубков (46)

Гол Зубкова:

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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