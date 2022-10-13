Динамо - Ренн 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское Динамо сыграло свой четвертый матч в групповом раунде Лиги Европы – в Польше с Ренном.
Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва Ренн открыл счет – после углового головой замкнул Ву.
Динамо – Ренн 0:1
Гол: Ву (48)
Гол Ву:
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