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Динамо - Ренн 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо - Ренн 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское Динамо сыграло свой четвертый матч в групповом раунде Лиги Европы – в Польше с Ренном.

Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва Ренн открыл счет – после углового головой замкнул Ву.

Динамо – Ренн 0:1

Гол: Ву (48)

Гол Ву:

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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