Когда слова излишни. Динамо - Ренн 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское Динамо сыграло свой четвертый матч в групповом раунде Лиги Европы – в Польше с Ренном.
Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва Ренн открыл счет – после углового головой замкнул Ву.
В итоге, матч так и закончился - минимальной победой гостей.
Динамо – Ренн 0:1
Гол: Ву (48)
Обзор матча:
Гол Ву:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2022 в 22:53
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