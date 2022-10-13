Когда слова излишни. Динамо - Ренн 0:1. Видео гола и обзор матча

Киевское Динамо сыграло свой четвертый матч в групповом раунде Лиги Европы – в Польше с Ренном.

Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва Ренн открыл счет – после углового головой замкнул Ву.

В итоге, матч так и закончился - минимальной победой гостей.

Динамо – Ренн 0:1

Гол: Ву (48)

Обзор матча:

Гол Ву: