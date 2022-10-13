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Вадуц - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Вадуц - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

scdnipro1.com.ua

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Днепр-1 сыграл свой четвертый матч в групповом раунде Лиги конференций – на выезде с Вадуцем.

Под проливным дождем счет открыли днепряне – на 25-й минуте Амаш прошил мощнейшим дальним ударом.

Впрочем, Вадуц успел отыграться еще до перерыва.

Вадуц – Днепр-1 1:1

Голы: Растодер (30) - Амаш (25)

Гол Амаша:

Гол Растодера:

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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