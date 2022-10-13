Вадуц - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 сыграл свой четвертый матч в групповом раунде Лиги конференций – на выезде с Вадуцем.
Под проливным дождем счет открыли днепряне – на 25-й минуте Амаш прошил мощнейшим дальним ударом.
Впрочем, Вадуц успел отыграться еще до перерыва.
Вадуц – Днепр-1 1:1
Голы: Растодер (30) - Амаш (25)
Гол Амаша:
Гол Растодера:
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