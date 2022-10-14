Минай - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
7-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Минай принимал Верес.
Верес быстро открыл счет, однако Минай смог отыграться.
1:1 – боевая ничья, а все самые интересные моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Олег Вишневский 64 - Виталий Дахновский 5
Удаление: Геннадий Пасич 90+5 ("Верес")
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