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Минай - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Минай - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

7-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Минай принимал Верес.

Верес быстро открыл счет, однако Минай смог отыграться.

1:1 – боевая ничья, а все самые интересные моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.

Минай - Верес 1:1

Голы: Олег Вишневский 64 - Виталий Дахновский 5

Удаление: Геннадий Пасич 90+5 ("Верес")

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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