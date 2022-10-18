Без шансов. Черноморец - Заря 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
В рамках 8-го тура УПЛ Черноморец в Ковалевке принимал Зарю.
Луганчане не оставили на сопернике камня на камне, разгромив моряков со счетом 4:0.
О том, как это происходило, смотрите в нашем видеоотчете.
Голы: Сергей Булеца 17, Игорь Кирюханцев 30, Назарий Русин 45, Евгений Шахов 86
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сумма отступных за Мудрика может вырасти до 65 млн евро
- Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
- "Ни о чем не жалею". Морозюк ответил на хейт из-за перехода в клуб россиянина
- Пас пятой и удар в стиле Анри. ВИДЕО комбинации, после которой Верес забил третий гол Львову
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 17:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet