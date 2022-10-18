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Без шансов. Черноморец - Заря 0:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Без шансов. Черноморец - Заря 0:4. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

В рамках 8-го тура УПЛ Черноморец в Ковалевке принимал Зарю.

Луганчане не оставили на сопернике камня на камне, разгромив моряков со счетом 4:0.

О том, как это происходило, смотрите в нашем видеоотчете.

Черноморец - Заря 0:4

Голы: Сергей Булеца 17, Игорь Кирюханцев 30, Назарий Русин 45, Евгений Шахов 86

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 17:50
Смотреть НЕ ХОЧЕТСЯ! Однако для тренеров это ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ, как не стоит играть в обороне...
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