Мудрик решает. Шахтер - Колос 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
shakhtar.com
В матче 8-го тура УПЛ Шахтер играл с Колосом.
Борьбы в матче не получилось – 3:0 в пользу горняков.
Отличный матч провел Мудрик, который открыл и закрыл счет, а между этими голами отличился Тейлор.
Как это было – смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Михаил Мудрик 8, Лукас Тейлор 47, Михаил Мудрик 58
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Два матча УПЛ приостановлены из-за воздушной тревоги на Закарпатье
- Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
- SMS, запрет на въезд и т.н. "эвакуация": россияне закапывают артиллерию под Херсоном и хотят обстрелять город
- Подтвердили статус. Львов - Верес 1:3. Видео голов и обзор матча
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн