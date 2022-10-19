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Мудрик решает. Шахтер - Колос 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор матча

Мудрик решает. Шахтер - Колос 3:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

В матче 8-го тура УПЛ Шахтер играл с Колосом.

Борьбы в матче не получилось – 3:0 в пользу горняков.

Отличный матч провел Мудрик, который открыл и закрыл счет, а между этими голами отличился Тейлор.

Как это было – смотрите в данном видеообзоре.

Шахтер - Колос 3:0

Голы: Михаил Мудрик 8, Лукас Тейлор 47, Михаил Мудрик 58

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Михаил Мудрик
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