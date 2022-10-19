Ворскла снова проиграла. Ворскла - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
fcrukh.com
В 8-м туре УПЛ Восркла сыграла с Рухом, и команда Виктора Скрипника снова проиграла.
Нельзя сказать, что Ворскла выглядело плохо (моменты были), но вот львовяне свой шанс реализовали, а полтавчане – нет.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Алексей Довгий 28
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