Заслужили. Металлист 1925 - Минай 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
upl.ua
В рамках 8-го тура УПЛ Металлист 1925 сыграл с Минаем.
Харьковчане откровенно не впечатлили, а вот Минай свой шанс во втором тайме нашел. 1:0 в пользу закарпатцев.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Егор Твердохлеб 69
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