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Заслужили. Металлист 1925 - Минай 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор матча

Заслужили. Металлист 1925 - Минай 0:1. Видео гола и обзор матча

upl.ua

Новина українською

В рамках 8-го тура УПЛ Металлист 1925 сыграл с Минаем.

Харьковчане откровенно не впечатлили, а вот Минай свой шанс во втором тайме нашел. 1:0 в пользу закарпатцев.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Металлист 1925 - ФК Минай 0:1

Гол: Егор Твердохлеб 69

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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