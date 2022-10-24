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Скучное начало, веселая концовка. Кривбасс - Ингулец 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Скучное начало, веселая концовка. Кривбасс - Ингулец 2:1. Видео голов и обзор матча

fckryvbas.com

Новина українською

Матч понедельника Кривбасс – Ингулец изначально казался не самым интересным, к тому же прерывался почти на 1,5 час из-за воздушной тревоги, однако к концу матча команды расшевелились.

Удаление, три гола за 7 минут, и первая победа Кривбасс.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Кривбасс - Ингулец 2:1

Голы: Роман Дебелко 72, Роман Дебелко 74 - Даниил Кравчук 78

Удаление: Артем Смоляков 61

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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