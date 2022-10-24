Скучное начало, веселая концовка. Кривбасс - Ингулец 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fckryvbas.com
Матч понедельника Кривбасс – Ингулец изначально казался не самым интересным, к тому же прерывался почти на 1,5 час из-за воздушной тревоги, однако к концу матча команды расшевелились.
Удаление, три гола за 7 минут, и первая победа Кривбасс.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Роман Дебелко 72, Роман Дебелко 74 - Даниил Кравчук 78
Удаление: Артем Смоляков 61
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