Скучное начало, веселая концовка. Кривбасс - Ингулец 2:1. Видео голов и обзор матча

Матч понедельника Кривбасс – Ингулец изначально казался не самым интересным, к тому же прерывался почти на 1,5 час из-за воздушной тревоги, однако к концу матча команды расшевелились.

Удаление, три гола за 7 минут, и первая победа Кривбасс.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Кривбасс - Ингулец 2:1

Голы: Роман Дебелко 72, Роман Дебелко 74 - Даниил Кравчук 78

Удаление: Артем Смоляков 61