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  4. Ничья - лучше чем ничего. Колос – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
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Ничья - лучше чем ничего. Колос – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Ничья - лучше чем ничего. Колос – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

chornomorets.football

Новина українською

9-й тур УПЛ закрывал матч, в котором "Колос" принимал "Черноморец".

Ответственность за результат давила, но все-таки команды забили по голу и смогли расписать ничью.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" (Коваливка) – "Черноморец" (Одесса) 1:1

Голы: Ориховский 72 пен. – Селин 20

Удаление: Мякушко 90+4 (вторая желтая)

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
24.10.2022 в 20:05
ГРИ пока ты будешь ставить Краву-Гладкого-Бобко -Штогрина -ЧО не выиграет --почему не ставишь Кевина --Зигу одна надежда на них а не на этих стоячих пенсионеров и замены у тебя не по делу
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kukarekin (Одесса)
24.10.2022 в 21:25
Все правильно сказал, но кравченко еще поможет в этом году. Штогрина в аматоры, а Бобко во вторую лигу. Брагару учить бить по мячу сильно и точно, остальное он умеет.
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