Ничья - лучше чем ничего. Колос – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
chornomorets.football
9-й тур УПЛ закрывал матч, в котором "Колос" принимал "Черноморец".
Ответственность за результат давила, но все-таки команды забили по голу и смогли расписать ничью.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ориховский 72 пен. – Селин 20
Удаление: Мякушко 90+4 (вторая желтая)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
24.10.2022 в 20:05
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kukarekin (Одесса)
24.10.2022 в 21:25
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