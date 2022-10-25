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Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер в Глазго сыграл свой матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом кельтом, которые все-таки открыли счет на 34-й минуте. Якумакис после прострела с фланга подстерег отскок и переправил в сетку.

Однако после перерыва в контартаке Шахтер отыгрался – просто красавца положил Мудрик.

Селтик – Шахтер 1:1

Гол: Якумакис (34) - Мудрик (58)

Гол Якумакиса:

Гол Мудрика:

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Комментарии (2)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
25.10.2022 в 23:21
Мууууууууудрииииииик!!! Мишаня делает разницу ! Красава! Только не проиграйте! Победу давайте ребятки
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alex.belogubko (одесса)
25.10.2022 в 22:57
доигралась защита пасы назад и вратарю --не одного удара по воротам Селтика--уберите эту балерину Бондаренко он ещё привезёт гол
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