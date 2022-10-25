Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тайм прошел с небольшим преимуществом кельтом, которые все-таки открыли счет на 34-й минуте. Якумакис после прострела с фланга подстерег отскок и переправил в сетку.
Однако после перерыва в контартаке Шахтер отыгрался – просто красавца положил Мудрик.
Селтик – Шахтер 1:1
Гол: Якумакис (34) - Мудрик (58)
Гол Якумакиса:
Гол Мудрика:
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Комментарии (2)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
25.10.2022 в 23:21
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alex.belogubko (одесса)
25.10.2022 в 22:57
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