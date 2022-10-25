Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер в Глазго сыграл свой матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом кельтом, которые все-таки открыли счет на 34-й минуте. Якумакис после прострела с фланга подстерег отскок и переправил в сетку.

Однако после перерыва в контартаке Шахтер отыгрался – просто красавца положил Мудрик.

Селтик – Шахтер 1:1

Гол: Якумакис (34) - Мудрик (58)

Гол Якумакиса:

Гол Мудрика: