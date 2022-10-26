  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Молодежь дает огня. Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Молодежь дает огня. Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Молодежь дает огня. Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" одержал победу над сверстниками из "Галатасарая" в первом поединке второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

Львовяне довольно неожиданно обыграли турок на выезде 3:1.

Голы матча вы можете увидетьв нашем видеообзоре.

Через неделю должен состояться ответный матч между соперниками. На этот раз хозяином будет "Рух", который будет принимать стамбульцев в Польше.

"Галатасарай" - "Рух" 1:3

Голы: Акман 34 – Столярчук 5, Эрдем 8 (авт.), Добрянский 79

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде