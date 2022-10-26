Молодежь дает огня. Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fcrukh.com
Львовский "Рух" одержал победу над сверстниками из "Галатасарая" в первом поединке второго раунда Юношеской лиги УЕФА.
Львовяне довольно неожиданно обыграли турок на выезде 3:1.
Голы матча вы можете увидетьв нашем видеообзоре.
Через неделю должен состояться ответный матч между соперниками. На этот раз хозяином будет "Рух", который будет принимать стамбульцев в Польше.
Голы: Акман 34 – Столярчук 5, Эрдем 8 (авт.), Добрянский 79
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тимо Вернер: Сейчас нам даже не нужно выигрывать у Шахтера
- НАПК: Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции
- Рух одолел Галатасарай в первом матче Юношеской лиги УЕФА
- Эвертон забил второй гол Кристал Пэлас после отбитого удара Миколенко. Видео
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн