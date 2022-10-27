АЕК – Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Игра во втором тайме та же.По всей видимости у этого состава она никогда не изменится.Некоторые игроки вызывают просто изумление Кабаев больше часа был на поле именно был,что он там делал не понятно.Сидорчук полный ноль.Шепелев видит свою задачу весьма странно при получении мяча мгновенно сунуть его ближнему.Просто заповедь какая то сунь ближнему иначе заберут и возрадуются.Все разговоры и заверения перед матчем пустой базар.Ни желания ни мастерства!