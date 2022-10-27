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АЕК – Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

АЕК – Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

aek.com.cy

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Киевляне, казалось, неплохо начали, забили из офсайда, однако неожиданно пропустили в середине тайма – красавца ножницами положил Альтман.

В самой концовке первого тайма Динамо все-таки отыгралось - вовремя откликнулся и проткнул вратаря Ванат.

В начале второго тайма ДК снова пропустило – Энглезе положил головой очень красиво и без шансов для Нещерета. А затем не без помощи Тымчика АЕК забил и третий.

Гармаш отставание сократил,

АЕК – Динамо 3:2

Голы: Альтман (26, 72), Энглезу (53) - Ванат (45), Гармаш (82)

Гол Альтмана:

Гол Ваната:

Гол Энглезу:

Второй гол Альтмана:

Гол Гармаша:

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (8)
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tolina-ystas (Краматорск)
27.10.2022 в 21:26
Игра во втором тайме та же.По всей видимости у этого состава она никогда не изменится.Некоторые игроки вызывают просто изумление Кабаев больше часа был на поле именно был,что он там делал не понятно.Сидорчук полный ноль.Шепелев видит свою задачу весьма странно при получении мяча мгновенно сунуть его ближнему.Просто заповедь какая то сунь ближнему иначе заберут и возрадуются.Все разговоры и заверения перед матчем пустой базар.Ни желания ни мастерства!
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+2
0
Скажений Заєць (Вінниця)
27.10.2022 в 21:23
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0
0
lir1205 (Запорожье)
27.10.2022 в 21:08
Динамо вірило, що буде перемога, Але завжди крутилось колесо І їхало воно вже без дороги, Команду знов в болото занесло. Не знаю я би випустив на поле всіх тих хто мало грав не так соромно було б дивитись. Психологічно не готові майстерність і самовіддача - нульова.
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+2
0
sidor3 (Киев)
27.10.2022 в 20:41
Динамо это полное дно. Уже Кипр возит рылом по полю. Сидорчук и Шепелев в центре это ужас футбола
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+2
0
tolina-ystas (Краматорск)
27.10.2022 в 20:41
В первом тайме Динамо производит впечатление какой то обреченной команды.Игра напрочь пропала.Выход из зоны защиты сплошные муки.За весь тайм ни один игрок не выполнил ни единого обыгрыша.Прада и соперник не лучше.Даже Луческу выглядит каким то обреченным.Тяжкие времена у команды!
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 20:38
Еврей евреям забил. Негодяй.
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 21:09
вы своим кентам из ОПЗЖ льстите
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0
0
varenik3970 (Минск)
27.10.2022 в 20:30
Красавец гол !!!
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0
0

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