АЕК – Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
aek.com.cy
Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.
Киевляне, казалось, неплохо начали, забили из офсайда, однако неожиданно пропустили в середине тайма – красавца ножницами положил Альтман.
В самой концовке первого тайма Динамо все-таки отыгралось - вовремя откликнулся и проткнул вратаря Ванат.
В начале второго тайма ДК снова пропустило – Энглезе положил головой очень красиво и без шансов для Нещерета. А затем не без помощи Тымчика АЕК забил и третий.
Гармаш отставание сократил,
АЕК – Динамо 3:2
Голы: Альтман (26, 72), Энглезу (53) - Ванат (45), Гармаш (82)
Гол Альтмана:
Гол Ваната:
Гол Энглезу:
Второй гол Альтмана:
Гол Гармаша:
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