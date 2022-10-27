Днепр-1 – Аполлон 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 сыграл свой матч 5-го тура Лиги конференций с кипрским Аполлоном.
При довольно равной игре в концовке первого тайма шедевральный удар получился у Пихаленка.
Днепр-1 – Аполлон 1:0
Гол: Пихаленок (39)
Гол Пихаленка:
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