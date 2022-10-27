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Днепр-1 – Аполлон 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 – Аполлон 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой матч 5-го тура Лиги конференций с кипрским Аполлоном.

При довольно равной игре в концовке первого тайма шедевральный удар получился у Пихаленка.

Днепр-1 – Аполлон 1:0

Гол: Пихаленок (39)

Гол Пихаленка:

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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