Историческая победа. Днепр-1 – Аполлон 1:0. Видео гола и обзор матча

Днепр-1 сыграл свой матч 5-го тура Лиги конференций с кипрским Аполлоном.

При довольно равной игре в концовке первого тайма шедевральный удар получился у Пихаленка.

Не смотря на то, что у днепрян были еще момент, этот гол так и остался единственным в матче.

Днепр-1 – Аполлон 1:0

Гол: Пихаленок (39)

Обзор матча:

Гол Пихаленка: