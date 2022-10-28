Сделал по-красоте. Видео шикарного гола Нагнойного в ворота Металлиста 1925
Этот гол нужно вынести отдельно
фото из свободных источников
10-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Металлист 1925 соперничал с Зарей.
Борьбы в матче не получилось –
При этом, отдельно стоит упомянуть второй гол луганчан.
Нагнойный положил просто красавца – с носка обводящий удар в девятку. На это стоит посомтреть.
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