Сделал по-красоте. Видео шикарного гола Нагнойного в ворота Металлиста 1925

10-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Металлист 1925 соперничал с Зарей.

Борьбы в матче не получилось – луганчане разгромили харьковчан со счетом 3:0 .

При этом, отдельно стоит упомянуть второй гол луганчан.

Нагнойный положил просто красавца – с носка обводящий удар в девятку. На это стоит посомтреть.