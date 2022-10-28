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Сделал по-красоте. Видео шикарного гола Нагнойного в ворота Металлиста 1925

Украинские
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Этот гол нужно вынести отдельно

Сделал по-красоте. Видео шикарного гола Нагнойного в ворота Металлиста 1925

фото из свободных источников

Новина українською

10-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Металлист 1925 соперничал с Зарей.

Борьбы в матче не получилось – луганчане разгромили харьковчан со счетом 3:0.

При этом, отдельно стоит упомянуть второй гол луганчан.

Нагнойный положил просто красавца – с носка обводящий удар в девятку. На это стоит посомтреть.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Денис Нагнойный
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