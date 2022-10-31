Непримечательная, но важная победа. Колос - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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10-й тур УПЛ в понедельник завершился матчем, в котором Колос принимал Верес.
Ковалевцы оказались сильнее, забив два гола во втором тайме.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Олег Ильин 68, Сергей Чоботенко 75
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