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Непримечательная, но важная победа. Колос - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Непримечательная, но важная победа. Колос - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча

instagram.com/veres.club

Новина українською

10-й тур УПЛ в понедельник завершился матчем, в котором Колос принимал Верес.

Ковалевцы оказались сильнее, забив два гола во втором тайме.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Верес 2:0

Голы: Олег Ильин 68, Сергей Чоботенко 75

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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