Подготовка к евровесне. Шахтер U-19 – Лейпциг U-19 0:0. Видеообзор матча

Донецкий "Шахтер" провел свой заключительный поединок группового этапа Юношеской лиги УЕФА, Поединок уже не имел турнирного значения, так как "горняки" досрочно завоевали путевку в следующий этап соревнований, а для 19-летних "быков" этот поединок точно станет последним.

Тем не менее, матч оказался вполне задорным, хоть и закончился вничью 0:0.

О том, как он проходил, смотрите в нашем видеообзоре.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур