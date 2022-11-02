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Подготовка к евровесне. Шахтер U-19 – Лейпциг U-19 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Подготовка к евровесне. Шахтер U-19 – Лейпциг U-19 0:0. Видеообзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" провел свой заключительный поединок группового этапа Юношеской лиги УЕФА, Поединок уже не имел турнирного значения, так как "горняки" досрочно завоевали путевку в следующий этап соревнований, а для 19-летних "быков" этот поединок точно станет последним.

Тем не менее, матч оказался вполне задорным, хоть и закончился вничью 0:0.

О том, как он проходил, смотрите в нашем видеообзоре.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур

"Шахтер" – "Лейпциг" 0:0

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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