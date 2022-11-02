Подготовка к евровесне. Шахтер U-19 – Лейпциг U-19 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" провел свой заключительный поединок группового этапа Юношеской лиги УЕФА, Поединок уже не имел турнирного значения, так как "горняки" досрочно завоевали путевку в следующий этап соревнований, а для 19-летних "быков" этот поединок точно станет последним.
Тем не менее, матч оказался вполне задорным, хоть и закончился вничью 0:0.
О том, как он проходил, смотрите в нашем видеообзоре.
Юношеская лига УЕФА. 6-й тур
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