Не так сталося, як гадалося. Шахтер – РБ Лейпциг 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер сыграл свой последний матч в группе Лиги чемпионов – против РБ Лейпциг.
Начали горняки катастрофично – уже на 10-й минуте Судаков попал под прессинг, скинул мяч сопернику. Первый удар Трубин потянул, но на добивании Нкунку вколотил в ворота.
Ну а в начале второго тайма горняки после неразберихи в обороне пропустили второй необязательный гол.
Ну а затем зашли еще два гола в ворота Шахтера. 0:4 - очень плохой матч для горняков.
Шахтер – РБ Лейпциг 0:4
Голы: Нкунку (10), Андре Силва (50), Собослаи (62), Ольмо (68)
Обзор матча:
Гол Нкунку:
Гол Андре Силвы:
Гол Собослаи:
Гол Ольмо:
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Комментарии (15)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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alex.belogubko (одесса)
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Рівнянин (Рівне)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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Рівнянин (Рівне)
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miruk 81 (львів)
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