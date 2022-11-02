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Шахтер – РБ Лейпциг 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
Обновлено
(12 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – РБ Лейпциг 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Шахтер сыграл свой последний матч в группе Лиги чемпионов – против РБ Лейпциг.

Начали горняки катастрофично – уже на 10-й минуте Судаков попал под прессинг, скинул мяч сопернику. Первый удар Трубин потянул, но на добивании Нкунку вколотил в ворота.

Ну а в начале второго тайма горняки после неразберихи в обороне пропустили второй необязательный гол.

Ну а затем зашли еще два гола в ворота Шахтера. 0:4 - очень плохой матч для горняков.

Шахтер – РБ Лейпциг 0:4

Гол: Нкунку (10), Андре Силва (50), Собослаи (62), Ольмо (68)

Гол Нкунку:

Гол Андре Силвы:

Гол Собослаи:

Гол Ольмо:

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (13)
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2022 в 21:42
отличная от ветка --ШД опустили с позором --так будут играть в ЛЕ вылетят --перехвалили не тот состав выпустил защиты нет и нападения тоже --короче команда ТОЛЬКО для дворового УПЛ --завтра смотрим позор ДК а Днепр должен выиграть --стыдно за такую игру позорят Украину
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0
0
Рівнянин (Рівне)
02.11.2022 в 21:46
Барса не вийшла в плей-офф,то що тут говорить за Шахтар.На фоні кочового життя наших команд,ще й так добре.Могло бути значно гірше.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
02.11.2022 в 21:42
Настрою на перемогу не було з перших хвилин.Почали якось дуже боязко і сковано.Від цього гра і не пішла.На фоні кочового життя наших команд,ще й так непогано.
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0
0
miruk 81 (львів)
02.11.2022 в 21:39
Максим ти не розумієшся в футболі. Після зимових зборів думаю Шахтар себе ще покаже в лізі Європи. Дякуємо за євросезон. Молодці
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+1
0
Скажений Заєць (Вінниця)
02.11.2022 в 21:38
Шахтарю показали їхнє місце
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0
-1
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:23
Йовичевичу после такого позорного поражения, стоит уйти в отставку. а цена Мудрика должна быть снижена до 20 млн Евро, очень слабый матч провел. Лукас Тейлор, Конопля, Судакова вон из команды надо попросить.
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+1
-5
avatar
scorpius (Ck)
02.11.2022 в 21:28
Максимчик, ты дурак?
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+2
0
MaximSK (Киев)
02.11.2022 в 21:35
Нет, но ты же видишь что произошло? Лейпциг играя вполсилы, камня на камень не оставил от Шахтера, после таких матчей тренера уходят в отставку
0
-1
Не дармоед (Запорожье)
02.11.2022 в 21:15
Сегодня они отказались играть в футбол,печаль(
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+1
0
tolina-ystas (Краматорск)
02.11.2022 в 21:14
Второй тайм-яркая демонстрация несостоятельности украинского футбола!
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0
-1
sidor3 (Киев)
02.11.2022 в 21:07
мы все понимаем всем сегодня сложно и тяжело. Но пока играют в Шахтере Судаков Конопля Боднарь в Динамо Попов Шепелев Кабаев и еще человек 15 вечно подающих надежду украинского футбола не будет. Какая сборная Украины. Кого не назначить тренером из кого делать команду. Это дно на лет десять и нужно смериться что наш уровень ниже Кипра и еще стран 30
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+1
-2
fokstrot2009 (Харьков)
02.11.2022 в 21:30
Бондаренко добавил бы
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0
0
tolina-ystas (Краматорск)
02.11.2022 в 20:37
Нельзя сказать,что шахтёр в первом тайме играл плохо.Он вообще не играл.Эта возня возле собственных ворот с бесконечными передачами назад и поперек не есть футбол.Судакову тяжело без семьи но это не дает ему права играть так плохо.
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+1
0

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