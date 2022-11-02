Шахтер – РБ Лейпциг 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер сыграл свой последний матч в группе Лиги чемпионов – против РБ Лейпциг.

Начали горняки катастрофично – уже на 10-й минуте Судаков попал под прессинг, скинул мяч сопернику. Первый удар Трубин потянул, но на добивании Нкунку вколотил в ворота.

Ну а в начале второго тайма горняки после неразберихи в обороне пропустили второй необязательный гол.

Ну а затем зашли еще два гола в ворота Шахтера. 0:4 - очень плохой матч для горняков.

Шахтер – РБ Лейпциг 0:4

Гол: Нкунку (10), Андре Силва (50), Собослаи (62), Ольмо (68)

Гол Нкунку:

Гол Андре Силвы:

Гол Собослаи:

Гол Ольмо: