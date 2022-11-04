Бесславный конец. Динамо – Фенербахче 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fenerbahce.org
Динамо сыграло свой матч 6-го тура Лиги конференций – киевляне в условно домашнем матче в Польше принимали Фенербахче.
При условно равной игре киевляне пропустили в середине первого тайма – не разобрался на выходе Бущан и Гулер вторым темпом перекинул в ворота. Ну а уже в компенсированное к первому тайму время Арау замкнул навес с углвоого.
Во втором тайме забитых голов мы не увидели, зато увидели удаление Забарного. Бесславное окончанеие еврокубкового похода киевлян.
Голы: Гулер (23), Арау (45+1)
Обзор матча:
Гол Гулера:
Гол Арау:
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маматрахер228 (Киев)
04.11.2022 в 00:28
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