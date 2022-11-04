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Бесславный конец. Динамо – Фенербахче 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Бесславный конец. Динамо – Фенербахче 0:2. Видео голов и обзор матча

fenerbahce.org

Новина українською

Динамо сыграло свой матч 6-го тура Лиги конференций – киевляне в условно домашнем матче в Польше принимали Фенербахче.

При условно равной игре киевляне пропустили в середине первого тайма – не разобрался на выходе Бущан и Гулер вторым темпом перекинул в ворота. Ну а уже в компенсированное к первому тайму время Арау замкнул навес с углвоого.

Во втором тайме забитых голов мы не увидели, зато увидели удаление Забарного. Бесславное окончанеие еврокубкового похода киевлян.

Динамо – Фенербахче 0:2

Голы: Гулер (23), Арау (45+1)

Обзор матча:

Гол Гулера:

Гол Арау:

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
04.11.2022 в 00:28
нічого, наступного разу переможемо
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