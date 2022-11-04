Бесславный конец. Динамо – Фенербахче 0:2. Видео голов и обзор матча

Динамо сыграло свой матч 6-го тура Лиги конференций – киевляне в условно домашнем матче в Польше принимали Фенербахче.

При условно равной игре киевляне пропустили в середине первого тайма – не разобрался на выходе Бущан и Гулер вторым темпом перекинул в ворота. Ну а уже в компенсированное к первому тайму время Арау замкнул навес с углвоого.

Во втором тайме забитых голов мы не увидели, зато увидели удаление Забарного. Бесславное окончанеие еврокубкового похода киевлян.

Динамо – Фенербахче 0:2

Голы: Гулер (23), Арау (45+1)

Обзор матча:

Гол Гулера:

Гол Арау: