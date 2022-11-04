Кривбасс выпустил первую серию документального сериала Футболистка
В главной роли - Екатерина Никитина
fckryvbas.com
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"Этот YouTube-проект о футболе, но, в отличие от многих других проектов, он – о женском футболе. Все как есть, со всеми тонкостями: тренировками и матчами, контрактами и фотосессиями, нагрузками и эмоциями, травмами и голами, интригами и сплетнями, победами и, конечно, поражениями. Этот проект для развития женского футбола в Украине", — говорится в описании к видео.
Напомним, что перед началом сезона Никитина решила кардинально сместить карьеру и подписала контракт с "Кривбассом" с криворожским клубом.
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