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Кривбасс выпустил первую серию документального сериала Футболистка

Украинские
(1 голосов)

В главной роли - Екатерина Никитина

Кривбасс выпустил первую серию документального сериала Футболистка

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" выпустил первую серию сериала "Футболистка" - документального проекта с актрисой "Женского квартала" Екатериной Никитиной.

"Этот YouTube-проект о футболе, но, в отличие от многих других проектов, он – о женском футболе. Все как есть, со всеми тонкостями: тренировками и матчами, контрактами и фотосессиями, нагрузками и эмоциями, травмами и голами, интригами и сплетнями, победами и, конечно, поражениями. Этот проект для развития женского футбола в Украине", — говорится в описании к видео.

Напомним, что перед началом сезона Никитина решила кардинально сместить карьеру и подписала контракт с "Кривбассом" с криворожским клубом.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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