Львовская битва. Кривбасс – Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
В 12-м туре УПЛ во Львове сыграли Кривбасс и Ворскла.
Поединок выдался боевым – два пенальти, три удаления и один гол на двоих.
В итоге – минимальная победа Кривбасса.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Капич (50, с пенальти)
Нереализованный пенальти: Хомченовский (7, вратарь)
Удаления: Понедельник (29, грубая игра), Сефери (39, вторая желтая), Марлисон (54, грубая игра)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- По всей Украине объявили воздушную тревогу. Два матча УПЛ приостановлены
- L'Équipe: Мане пропустит ЧМ-2022
- Черноморец - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн