Львовская битва. Кривбасс – Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

В 12-м туре УПЛ во Львове сыграли Кривбасс и Ворскла.

Поединок выдался боевым – два пенальти, три удаления и один гол на двоих.

В итоге – минимальная победа Кривбасса.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Кривбасс – Ворскла 1:0

Гол: Капич (50, с пенальти)

Нереализованный пенальти: Хомченовский (7, вратарь)

Удаления: Понедельник (29, грубая игра), Сефери (39, вторая желтая), Марлисон (54, грубая игра)