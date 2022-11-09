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Львовская битва. Кривбасс – Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Львовская битва. Кривбасс – Ворскла 1:0. Видео гола и обзор матча

fckryvbas.com

Новина українською

В 12-м туре УПЛ во Львове сыграли Кривбасс и Ворскла.

Поединок выдался боевым – два пенальти, три удаления и один гол на двоих.

В итоге – минимальная победа Кривбасса.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Кривбасс – Ворскла 1:0

Гол: Капич (50, с пенальти)

Нереализованный пенальти: Хомченовский (7, вратарь)

Удаления: Понедельник (29, грубая игра), Сефери (39, вторая желтая), Марлисон (54, грубая игра)

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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