Лидерство в таблице, лидерство в гонке бомбардиров. Колос - Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В матче 12-го тура УПЛ Колос на родном стадионе принимал лидера чемпионата – Днепр-1.
Родной стадион не помог ковалевцам – днепряне выиграли со счетом 3:1, а все три гола у гсотей забил Артем Довбик.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Вадим Милько 31 (пен.) - Артем Довбик 5 (пен.), Артем Довбик 36, Артем Довбик 77
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adey (Korosten)
09.11.2022 в 18:17
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