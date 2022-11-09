Лидерство в таблице, лидерство в гонке бомбардиров. Колос - Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура УПЛ Колос на родном стадионе принимал лидера чемпионата – Днепр-1.

Родной стадион не помог ковалевцам – днепряне выиграли со счетом 3:1, а все три гола у гсотей забил Артем Довбик.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Днепр-1 1:3

Голы: Вадим Милько 31 (пен.) - Артем Довбик 5 (пен.), Артем Довбик 36, Артем Довбик 77