Гонка за лидером продолжается. Верес - Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
shakhtar.com
9 ноября в матче 12-го тура Верес на стадионе Львов Арена принимал Шахтер.
Горняки оказались прогнозировано сильнее и обыграли ровенчан со счетом 2:0, причем один из голов снова забил Мудрик.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Михаил Мудрик 30 (пен.), Дмитрий Крыськив 65
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Довбик всему голова. Колос - Днепр-1 1:3
- По всей Украине объявили воздушную тревогу. Два матча УПЛ приостановлены
- Черноморец - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2022 в 20:27
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн