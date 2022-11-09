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Гонка за лидером продолжается. Верес - Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор матча

Гонка за лидером продолжается. Верес - Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

9 ноября в матче 12-го тура Верес на стадионе Львов Арена принимал Шахтер.

Горняки оказались прогнозировано сильнее и обыграли ровенчан со счетом 2:0, причем один из голов снова забил Мудрик.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес - Шахтер 0:2

Голы: Михаил Мудрик 30 (пен.), Дмитрий Крыськив 65

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2022 в 20:27
Бондаренко не фартить поки, но має прорвати!
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