Гонка за лидером продолжается. Верес - Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча

9 ноября в матче 12-го тура Верес на стадионе Львов Арена принимал Шахтер.

Горняки оказались прогнозировано сильнее и обыграли ровенчан со счетом 2:0, причем один из голов снова забил Мудрик.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес - Шахтер 0:2

Голы: Михаил Мудрик 30 (пен.), Дмитрий Крыськив 65