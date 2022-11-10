Первая победа в сезоне. Минай - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча

В 12-м туре УПЛ "Минай" на своем стадионе принимал "Черноморец".

Единственный гол в матче был забит в самом начале первого тайма с пенальти.

Как итог – минимальная победа "Черноморца". Первая в этом сезоне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Минай" - "Черноморец" 0:1

Гол: Илья Путря 5 (пен.)