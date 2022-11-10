 Первая победа в сезоне. Минай - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Первая победа в сезоне. Минай - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

Первая победа в сезоне. Минай - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Первая победа в сезоне. Минай - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

В 12-м туре УПЛ "Минай" на своем стадионе принимал "Черноморец".

Единственный гол в матче был забит в самом начале первого тайма с пенальти.

Как итог – минимальная победа "Черноморца". Первая в этом сезоне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Минай" - "Черноморец" 0:1

Гол: Илья Путря 5 (пен.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде