Почти настоящее дерби. Львов - Рух 2:1. Видео голов и обзор матча

Львовское дерби в 12-м туре УПЛ получилось довольно интересным.

И дело не только в трех забитых голах, но ив общем нерве игры.

О том, как и что происходило – смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - Рух 2:1

Голы: Владислав Бугай 10, Борис Крушинский 32 - Таллес Бренер 49