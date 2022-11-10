Почти настоящее дерби. Львов - Рух 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcrukh.com
Львовское дерби в 12-м туре УПЛ получилось довольно интересным.
И дело не только в трех забитых голах, но ив общем нерве игры.
О том, как и что происходило – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Владислав Бугай 10, Борис Крушинский 32 - Таллес Бренер 49
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Минай – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Гасперини похвалил Малиновского за игру против Лечче
- Динамо - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 10.11.2022
- Днепровский экспресс. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Минай 3:1
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн