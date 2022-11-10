 Почти настоящее дерби. Львов - Рух 2:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Почти настоящее дерби. Львов - Рух 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Почти настоящее дерби. Львов - Рух 2:1. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

Львовское дерби в 12-м туре УПЛ получилось довольно интересным.

И дело не только в трех забитых голах, но ив общем нерве игры.

О том, как и что происходило – смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - Рух 2:1

Голы: Владислав Бугай 10, Борис Крушинский 32 - Таллес Бренер 49

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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