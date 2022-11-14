 Минимально лучше. Металлист - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Минимально лучше. Металлист - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор матча

Минимально лучше. Металлист - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

fckryvbas.com

Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ сошлись "Металлист" и "Кривбасс".

Криворожцы были несколько лучше, прежде всего, в реализации моментов.

Это и вылилось в минимальную победу "Кривбасса".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - "Кривбасс" 0:1

Гол: Назар Волошин 73

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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