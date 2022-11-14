Минимально лучше. Металлист - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 12-го тура УПЛ сошлись "Металлист" и "Кривбасс".

Криворожцы были несколько лучше, прежде всего, в реализации моментов.

Это и вылилось в минимальную победу "Кривбасса".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - "Кривбасс" 0:1

Гол: Назар Волошин 73