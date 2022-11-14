Минимально лучше. Металлист - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
fckryvbas.com
В матче 12-го тура УПЛ сошлись "Металлист" и "Кривбасс".
Криворожцы были несколько лучше, прежде всего, в реализации моментов.
Это и вылилось в минимальную победу "Кривбасса".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Назар Волошин 73
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