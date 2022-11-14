Моряки выплыли с последнего места. Черноморец - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча

ГРИ не каких Гладких-Бобко-Кравы только молодёжь и легионеры --почему таких игроков как Кевин -Зиги-Войтиховский -Кузик -Плакса и других молодых держишь на скамейке а пенсионеры стоят на поле --их время прошло