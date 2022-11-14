Моряки выплыли с последнего места. Черноморец - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
upl.ua
В матче 12-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе принимал "Львов".
Одесситы ударно провели второй тайм, забив два гола, и таким образом, забрав 3 очка, ушли с последнего места в таблице.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ермаков 66, Войтиховский 80
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ингулец теперь последний, Кривбасс выбрался из красной зоны. Таблица и результаты тура УПЛ
- Комитет арбитров УАФ дал объяснение отмененным голам Шахтера в ворота Зари
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 14-20 ноября
- Динамо - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
14.11.2022 в 20:40
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн