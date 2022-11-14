 Моряки выплыли с последнего места. Черноморец - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Моряки выплыли с последнего места. Черноморец - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Моряки выплыли с последнего места. Черноморец - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе принимал "Львов".

Одесситы ударно провели второй тайм, забив два гола, и таким образом, забрав 3 очка, ушли с последнего места в таблице.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Львов" 2:0

Голы: Ермаков 66, Войтиховский 80

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В статье: ФК Львов Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.11.2022 в 20:40
ГРИ не каких Гладких-Бобко-Кравы только молодёжь и легионеры --почему таких игроков как Кевин -Зиги-Войтиховский -Кузик -Плакса и других молодых держишь на скамейке а пенсионеры стоят на поле --их время прошло
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