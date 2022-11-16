Дом за $5 млн. Журналисты канала 1+1 сделали репортаж, как живет Андрей Павелко

Журналисты из канала расследований Гроші, который выходит на канале 1+1, сделали репортаж о доме, в котором живет президент УАФ Андрей Павелко.

Во всяком случае, об этом утверждают сами журналисты.

"Дом за 5 миллионов долларов, роскошный пляж на государственном участке, золоченая мебель и одежда на сотни тысяч долларов.

Расследователи посетили садовое общество "Елена" в Хотяновке, на территории которого расположен дом, где проживает Андрей Павелко и где недавно состоялись обыски, которые сам Павелко отрицал. Охрана журналистов не пустила.

Впрочем, в распоряжение редакции попало видео того же обыска, который таки состоялся в рамках одного из многих уголовных дел о коррупции ФФУ (ныне УАФ)", - говорится в описании к видео.