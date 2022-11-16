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Дом за $5 млн. Журналисты канала 1+1 сделали репортаж, как живет Андрей Павелко

Украинские
(1 голосов)

К журналистам попало видео обыска дома президента УАФ

Дом за $5 млн. Журналисты канала 1+1 сделали репортаж, как живет Андрей Павелко

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Журналисты из канала расследований Гроші, который выходит на канале 1+1, сделали репортаж о доме, в котором живет президент УАФ Андрей Павелко.

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Во всяком случае, об этом утверждают сами журналисты.

"Дом за 5 миллионов долларов, роскошный пляж на государственном участке, золоченая мебель и одежда на сотни тысяч долларов.

Расследователи посетили садовое общество "Елена" в Хотяновке, на территории которого расположен дом, где проживает Андрей Павелко и где недавно состоялись обыски, которые сам Павелко отрицал. Охрана журналистов не пустила.

Впрочем, в распоряжение редакции попало видео того же обыска, который таки состоялся в рамках одного из многих уголовных дел о коррупции ФФУ (ныне УАФ)", - говорится в описании к видео.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
16.11.2022 в 19:34
Мені на Павелка плювати. Щось вкрав - нехай сяде. Але давати посилання на канал г+г каломойського, та ще й на "гроші" дубінського (обидва мали би вже сидіти за корупцію в особливо великих розмірах та за державну зраду) - це такий самий дурний тон, як гучно псувати повітря на офіційній вечері. А г+г нехай спочатку зроблять відео про всі будинки зеленського, єрмака, татарова, подоляка, тимошенка, трухіна, арахімії, гетьманцева, ткаченка, мосейчук. І нехай "мудрий нарід" порадіє з того, як добре живуть його "слуги".
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