Голепад во втором тайме. Заря - Александрия 4:1. Видео голов и обзор матча

14-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Заря принимала Александрию.

До перерыва голов мы не увидели, а вот во втором тайме – сразу пять.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Заря - ФК Александрия 4:1

Голы: Богдан Бутко 62, Сергей Булеца 68, Богдан Бутко 70, Денис Антюх 75 - Сергей Рыбалка 78