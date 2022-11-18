Голепад во втором тайме. Заря - Александрия 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
14-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Заря принимала Александрию.
До перерыва голов мы не увидели, а вот во втором тайме – сразу пять.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Богдан Бутко 62, Сергей Булеца 68, Богдан Бутко 70, Денис Антюх 75 - Сергей Рыбалка 78
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