 Голепад во втором тайме. Заря - Александрия 4:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Голепад во втором тайме. Заря - Александрия 4:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Голепад во втором тайме. Заря - Александрия 4:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

14-й тур УПЛ открывался матчем, в котором Заря принимала Александрию.

До перерыва голов мы не увидели, а вот во втором тайме – сразу пять.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Заря - ФК Александрия 4:1

Голы: Богдан Бутко 62, Сергей Булеца 68, Богдан Бутко 70, Денис Антюх 75 - Сергей Рыбалка 78

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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