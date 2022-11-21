Super-Sub. Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
inhulets.com
В 14-м туре УПЛ Ингулец принимал Львов.
В битве аутсайдеров более удачным оказался Ингулец, при этом, единственный гол забил Марусич, который вышел на замену уже в первом тайме.
О том, как это было, смотрите в первом тайме.
Гол: Максим Марусич 45
Удаление: Максим Грисьо 84 (вторая желтая)
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