Super-Sub. Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

В 14-м туре УПЛ Ингулец принимал Львов.

В битве аутсайдеров более удачным оказался Ингулец, при этом, единственный гол забил Марусич, который вышел на замену уже в первом тайме.

О том, как это было, смотрите в первом тайме.

Ингулец - ФК Львов 1:0

Гол: Максим Марусич 45

Удаление: Максим Грисьо 84 (вторая желтая)