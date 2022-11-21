 Super-Sub. Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Super-Sub. Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Super-Sub. Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

inhulets.com

Новина українською

В 14-м туре УПЛ Ингулец принимал Львов.

В битве аутсайдеров более удачным оказался Ингулец, при этом, единственный гол забил Марусич, который вышел на замену уже в первом тайме.

О том, как это было, смотрите в первом тайме.

Ингулец - ФК Львов 1:0

Гол: Максим Марусич 45

Удаление: Максим Грисьо 84 (вторая желтая)

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово)
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