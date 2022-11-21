 Цыганков красиво решает. Верес - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Цыганков красиво решает. Верес - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Цыганков красиво решает. Верес - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Верес" и "Динамо" сыграли в Киеве.

Киевляне были явно лучше, имели больше моментов, но забили лишь раз – красавца положил Цыганков.

О всех самых интересных событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Динамо" 0:1

Гол: Цыганков 27

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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