Цыганков красиво решает. Верес - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Календарь 14-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Верес" и "Динамо" сыграли в Киеве.
Киевляне были явно лучше, имели больше моментов, но забили лишь раз – красавца положил Цыганков.
О всех самых интересных событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Цыганков 27
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