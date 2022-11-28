Действительно боевая. Александрия - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
Матч 15-го тура УПЛ, в котором "Александрия" встречалась с "Рухом", был жестким, но интересным.
Много стыков и фолов и развязка в концовке матча, когда команды обменялись голами.
Действительно боевая ничья.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Денис Мирошниченко 80 - Ярослав Карабин 88 (пен.)
Удаление: Юрий Климчук 58
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