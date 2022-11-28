 Действительно боевая. Александрия - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Действительно боевая. Александрия - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Действительно боевая. Александрия - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

fco.com.ua

Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ, в котором "Александрия" встречалась с "Рухом", был жестким, но интересным.

Много стыков и фолов и развязка в концовке матча, когда команды обменялись голами.

Действительно боевая ничья.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Александрия" - "Рух" 1:1

Голы: Денис Мирошниченко 80 - Ярослав Карабин 88 (пен.)

Удаление: Юрий Климчук 58

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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