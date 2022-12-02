Вернидуб сильнее Григорчука. Черноморец – Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
fckryvbas.com
Перенесенный матч 7-го тура "Черноморец" – "Кривбасс" был сыгран 2 декабря.
Подопечные Вернидуба выглядели получше подопечных Григорчука и закономерно победили.
Единственный гол был забит в компенсированное к первому тайму время.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Стецьков 45+1
Удаление: Джеймс 83
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