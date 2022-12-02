Вернидуб сильнее Григорчука. Черноморец – Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Перенесенный матч 7-го тура "Черноморец" – "Кривбасс" был сыгран 2 декабря.

Подопечные Вернидуба выглядели получше подопечных Григорчука и закономерно победили.

Единственный гол был забит в компенсированное к первому тайму время.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" – "Кривбасс" 0:1

Гол: Стецьков 45+1

Удаление: Джеймс 83