Итоги года. Лучшие голы Динамо за 2022 год - ВИДЕО
Нарезка лучших голов киевлян
fcdynamo.com
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В подборку вошли действительно красивые голы разных игроков киевлян, при этом не только в официальных, но и в товарищеских матчах.
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