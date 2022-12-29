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Итоги года. Лучшие голы Динамо за 2022 год - ВИДЕО

Видео
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Нарезка лучших голов киевлян

Итоги года. Лучшие голы Динамо за 2022 год - ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" выбрало лучшие голы киевской команды за 2022 год.

В подборку вошли действительно красивые голы разных игроков киевлян, при этом не только в официальных, но и в товарищеских матчах.

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В статье: Динамо (Киев)
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