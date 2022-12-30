Вацко и другие мэтры. Дикие фейлы украинских комментаторов и их последствия - ВИДЕО

Сегодня Фолстен расскажет вам о самых курьезных и скандальных фейлах украинских комментаторов.

К примеру, у какого журналиста оборвалась карьера после одной ошибки на матче "Шахтера"? Как Вацко унижал африканского футболиста? И кто является автором самых памятных ляпов на украинском телевидении?

Об этом и не только – прямо сейчас в этом выпуске. Приятного просмотра!