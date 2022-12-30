Вацко и другие мэтры. Дикие фейлы украинских комментаторов и их последствия - ВИДЕО
Новое видео от Фолстена
instagram.com/v.vatsko
Сегодня Фолстен расскажет вам о самых курьезных и скандальных фейлах украинских комментаторов.
К примеру, у какого журналиста оборвалась карьера после одной ошибки на матче "Шахтера"? Как Вацко унижал африканского футболиста? И кто является автором самых памятных ляпов на украинском телевидении?
Об этом и не только – прямо сейчас в этом выпуске. Приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Король футбола покинул нас". Мбаппе попрощался с Пеле, выложив совместное фото
- Много Англии, дерби для Барсы, ПСЖ без Месси. Расписание футбола на 30 декабря – 1 января
- Недоволен игровой практикой. Полузащитник Александрии может покинуть клуб
- Итоги года. Лучшие голы Динамо за 2022 год - ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн