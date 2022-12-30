  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Вацко и другие мэтры. Дикие фейлы украинских комментаторов и их последствия - ВИДЕО
В тренде

Вацко и другие мэтры. Дикие фейлы украинских комментаторов и их последствия - ВИДЕО

Видео
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена

Вацко и другие мэтры. Дикие фейлы украинских комментаторов и их последствия - ВИДЕО

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Сегодня Фолстен расскажет вам о самых курьезных и скандальных фейлах украинских комментаторов.

К примеру, у какого журналиста оборвалась карьера после одной ошибки на матче "Шахтера"? Как Вацко унижал африканского футболиста? И кто является автором самых памятных ляпов на украинском телевидении?

Читайте также150 лет тайн и загадок! Правдивая история украинского футбола. ВИДЕО

Об этом и не только – прямо сейчас в этом выпуске. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде