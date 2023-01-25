Первая победа луганчан на сборах. Заря – Копер 1:0. Видео гола и обзор матча

В среду, 25 января, Заря провела свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником луганчан был словенский Копер.

Поединок завершился минимальной победой украинской команды – единственный гол с пенальти забил Бражко.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Заря – Копер (Словения) 1:0

Гол: Бражко (51, пен)