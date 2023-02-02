Волевая победа украинского лидера. Днепр-1 - Мура 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" 2 февраля провел свой очередной спарринг на сборах в Турции.
В поединке со словенской "Мурой" команда Кучера пропустила первой, но смог вырвать волевую победу.
В целом, матч получился довольно интересный, и вашему вниманию – видеообзор данного поединка.
Голы: Пеглу 37, Петкович 81 (авт.) – Петкович 22 (пен.)
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