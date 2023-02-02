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Волевая победа украинского лидера. Днепр-1 - Мура 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Волевая победа украинского лидера. Днепр-1 - Мура 2:1. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" 2 февраля провел свой очередной спарринг на сборах в Турции.

В поединке со словенской "Мурой" команда Кучера пропустила первой, но смог вырвать волевую победу.

В целом, матч получился довольно интересный, и вашему вниманию – видеообзор данного поединка.

"Днепр-1" (Украина) – "Мура" (Мурская Собота, Словения) 2:1

Голы: Пеглу 37, Петкович 81 (авт.) – Петкович 22 (пен.)

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В статье: СК Днепр-1
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