Со скрипом, но победа. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В шестом контрольном матче в Турции "Динамо" 6 февраля встречалось с "Шкендией".
Игра в целом была не самой зрелищной. Не самой зрелищной была и игра именно киевлян, но все-таки Лонвейк в концовке первого тайма забил единственный гол в матче.
1:0, со скрипом, но все- таки победа.
Голы: Лонвейк (45)
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