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Со скрипом, но победа. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Со скрипом, но победа. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

В шестом контрольном матче в Турции "Динамо" 6 февраля встречалось с "Шкендией".

Игра в целом была не самой зрелищной. Не самой зрелищной была и игра именно киевлян, но все-таки Лонвейк в концовке первого тайма забил единственный гол в матче.

1:0, со скрипом, но все- таки победа.

"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония) 1:0

Голы: Лонвейк (45)

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В статье: Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
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