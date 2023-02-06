Со скрипом, но победа. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча

В шестом контрольном матче в Турции "Динамо" 6 февраля встречалось с "Шкендией".

Игра в целом была не самой зрелищной. Не самой зрелищной была и игра именно киевлян, но все-таки Лонвейк в концовке первого тайма забил единственный гол в матче.

1:0, со скрипом, но все- таки победа.

"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония) 1:0

Голы: Лонвейк (45)