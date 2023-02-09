Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО
Михаил продолжает обживаться в лондонском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "
Хавбек пытается показать свое мастерство как в матчах, так и на тренировках.
Так, на одном из занятий Михаил положил красивейший гол от штанги.
Гол оказался настолько впечатляющим, что видео этого удара клуб даже выложил в соцсетях.
Some stunners. ???? pic.twitter.com/8XWQk57Wwi— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2023
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download1 (huyersk)
09.02.2023 в 21:19
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