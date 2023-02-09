  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО
В тренде

Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО

Видео
(1 голосов)

Михаил продолжает обживаться в лондонском клубе

Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает обживаться в лондонском клубе.

Хавбек пытается показать свое мастерство как в матчах, так и на тренировках.

Так, на одном из занятий Михаил положил красивейший гол от штанги.

Гол оказался настолько впечатляющим, что видео этого удара клуб даже выложил в соцсетях.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Тобол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Девятка от Степаненко, дубль от Траоре. Видео голов и обзор матча Шахтер - Сараево 4:0
yellow-arrow
Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Владислав Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
09.02.2023 в 21:19
Непогано хлопчики по воротам б'ють!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде