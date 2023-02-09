Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик продолжает обживаться в лондонском клубе.

Хавбек пытается показать свое мастерство как в матчах, так и на тренировках.

Так, на одном из занятий Михаил положил красивейший гол от штанги.

Гол оказался настолько впечатляющим, что видео этого удара клуб даже выложил в соцсетях.