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Украинские разборки на турецкой земле. Полесье – Верес 3:3, пен 4:3. Видео голов в обзор матча

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Видеообзор поединка

Украинские разборки на турецкой земле. Полесье – Верес 3:3, пен 4:3. Видео голов в обзор матча

nkveres.com

Новина українською

В пятницу, 10 февраля, стартовал товарищеский турнир Winter Cup, в котором принимают участие лидер Первой лиги житомирское "Полесье", два представителя УПЛ "Ворскла" и "Верес", а также эстонская "Левадия".

В матче открытия "Полесье" сыграло с "Вересом".

Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти, которая предусмотрена регламентом, сильнее был представитель Первой лиги.

О том, что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" – "Верес" 3:3, пен 4:3

Голы: Грицук 2, 21 пен., Близниченко 44 аг - М. Шестаков 39, Гайдучик 60, Г. Пасич 88

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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