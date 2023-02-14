Очередное поражение на сборах. Динамо - Пахтакор 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Во вторник, 14 февраля, "Динамо" провело свой очередной спарринг на турецких сборах.
Соперником был ташкентский "Пахтакор", который выглядел на фоне киевлян вполне уверенно и закономерно победил с минимальным счетом.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Хамдамов (35)
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